Трамп заверил, что уважает сторонников Клинтон, несмотря на ее оскорбления

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заверил, что с уважением относится к сторонникам демократа Хиллари Клинтон, хотя она ранее и выступила с резкой критикой его приверженцев. Соответствующее заявление миллиардер опубликовал в субботу в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

While Hillary said horrible things about my supporters, and while many of her supporters will never vote for me, I still respect them all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2016 г.

Wow, Hillary Clinton was SO INSULTING to my supporters, millions of amazing, hard working people. I think it will cost her at the Polls! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2016 г.

"Хиллари говорит ужасные вещи о моих сторонниках, а я все равно уважаю тех, кто ее поддерживает, хотя многие из них за меня никогда и не проголосуют", - указал республиканец. До этого он также отметил: "Ничего себе, Хиллари Клинтон так оскорбила моих сторонников, миллионы замечательных трудолюбивых людей. Думаю, это будет стоить ей поддержки избирателей".

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Данные ремарки миллиардера последовали в свете скандала, разразившегося после того, как Клинтон во время выступления в Нью-Йорке в пятницу поздно вечером назвала сторонников Трампа "гомофобами, сексистами и исламофобами". Она заявила тогда, что, по ее мнению, "половину сторонников Трампа" можно отнести к числу людей, "заслуживающих сожаления". Республиканцы в ответ на это обвинили кандидата от демократов в крайне пренебрежительном отношении к избирателям.

Клинтон, подвергшаяся резкой критике со стороны политических оппонентов и СМИ, была вынуждена принести извинения. В заявлении, опубликованном ее избирательным штабом, она признала, что выразилась неудачно.

В последние дни несколько опросов общественного мнения показали, что Трамп догнал по популярности Клинтон. Согласно опросу службы ORC и телеканала CNN, опубликованному 6 сентября, миллиардер опережал экс- госсекретаря по популярности среди избирателей на 2% (45% против 43%). По результатам исследования, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters в период с 26 августа по 1 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года в среднем готовы были отдать голоса 40% опрошенных, Клинтон намеревались поддержать 39% респондентов.

Как считают социологи, одной из причин ослабления позиций бывшего госсекретаря стал никак не утихающий скандал вокруг ее служебной электронной переписки, а также критика, связанная с деятельностью Фонда семьи Клинтон (Clinton Foundation).

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