Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заверил, что уважает сторонников Клинтон, несмотря на ее оскорбления

Международная панорама
11 сентября, 3:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Ранее Клинтон назвала сторонников миллиардера "гомофобами, сексистами и исламофобами", но вынуждена была принести извинения
Материал из 1 страницы
© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заверил, что с уважением относится к сторонникам демократа Хиллари Клинтон, хотя она ранее и выступила с резкой критикой его приверженцев. Соответствующее заявление миллиардер опубликовал в субботу в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Хиллари говорит ужасные вещи о моих сторонниках, а я все равно уважаю тех, кто ее поддерживает, хотя многие из них за меня никогда и не проголосуют", - указал республиканец. До этого он также отметил: "Ничего себе, Хиллари Клинтон так оскорбила моих сторонников, миллионы замечательных трудолюбивых людей. Думаю, это будет стоить ей поддержки избирателей".

СПЕЦПРОЕКТ
Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера
Американские СМИ задают вопрос: будет ли Белый дом отделен от бизнеса Трампа, если он станет президентом

Данные ремарки миллиардера последовали в свете скандала, разразившегося после того, как Клинтон во время выступления в Нью-Йорке в пятницу поздно вечером назвала сторонников Трампа "гомофобами, сексистами и исламофобами". Она заявила тогда, что, по ее мнению, "половину сторонников Трампа" можно отнести к числу людей, "заслуживающих сожаления". Республиканцы в ответ на это обвинили кандидата от демократов в крайне пренебрежительном отношении к избирателям.

Клинтон, подвергшаяся резкой критике со стороны политических оппонентов и СМИ, была вынуждена принести извинения. В заявлении, опубликованном ее избирательным штабом, она признала, что выразилась неудачно.

В последние дни несколько опросов общественного мнения показали, что Трамп догнал по популярности Клинтон. Согласно опросу службы ORC и телеканала CNN, опубликованному 6 сентября, миллиардер опережал экс- госсекретаря по популярности среди избирателей на 2% (45% против 43%). По результатам исследования, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters в период с 26 августа по 1 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года в среднем готовы были отдать голоса 40% опрошенных, Клинтон намеревались поддержать 39% респондентов.

Как считают социологи, одной из причин ослабления позиций бывшего госсекретаря стал никак не утихающий скандал вокруг ее служебной электронной переписки, а также критика, связанная с деятельностью Фонда семьи Клинтон (Clinton Foundation).

СПЕЦПРОЕКТ
Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США
О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
2
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД
3
Тысячи обнаженных велосипедистов проехали по улицам Филадельфии
4
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
5
На Московском центральном кольце запущено пассажирское движение
6
Стрелявший в президента Рейгана покинул психлечебницу
7
Головкин проведет защиту трех титулов чемпиона мира по боксу против Брука
Темы дня
Реклама