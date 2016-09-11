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Пхеньян осудил главу Южной Кореи за негативные оценки ситуации в КНДР

Международная панорама
11 сентября, 6:08 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Глава Южной Кореи называет действия руководства КНДР "безрассудными и тираническими", а ситуацию в стране - "чрезвычайной"
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© AP Photo/Ahn Young-joon, архив

ПХЕНЬЯН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Совет по национальному примирению КНДР (СНП) выступил с крайне резким осуждением президента Республики Корея Пак Кын Хе за ее негативные оценки обстановки на Севере во время своих выступлений. Как отмечается в  этой организации, глава Южной Кореи называет действия руководства КНДР "безрассудными и тираническими", а ситуацию в стране - "чрезвычайной".

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© AP Photo/Ahn Young-joon
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В связи с этим СНП подчеркнул, что Пак Кын Хе, "проявляющей полную некомпетентность в оценке социальной системы в КНДР, следует воздержаться от таких нелепых высказываний". Народная республика, отмечается в заявлении, "будет по-прежнему уверенно продвигаться по пути прогресса, осуществляя курс на параллельное развитие экономики и укрепление ядерных сил".

Главе Южной Кореи, подчеркнул Совет, "придется заплатить дорогую цену за ее политику, нацеленную на усиление конфронтации с соотечественниками на Севере".

Одновременно центральная газета КНДР "Нодон синмун" подвергла критике Пак Кын Хе за сотрудничество с Соединенными Штатами и осуждение проведенного Пхеньяном 9 сентября испытания ядерной боеголовки. "Стремясь изолировать и задушить КНДР в союзе с США, Пак Кын Хе не замечает новых тенденций в современном мире", - считает издание. Между тем, подчеркивает газета, "прошли те время, когда Вашингтон имел возможность в одностороннем порядка подвергать КНДР ядерному шантажу".

Выступая на правительственном заседании по национальной безопасности после проведенного в КНДР ядерного испытания, Пак Кын Хе назвала действия руководства Севера "безрассудными". Она также заявила о неизбежности дальнейшей активизации и расширении рамок южнокорейско-американского военного сотрудничества в сложившейся ситуации.

К настоящему моменту Пхеньян осуществил пять ядерных испытаний, четыре из них - в 2006, 2009, 2013 гг. и в январе 2016 года. Последний тест был приурочен к 68-й годовщине образования республики. По данным министерства национальной обороны Республики Корея, это было самое мощное устройство, испытанное в КНДР. Его мощность, по разным данным, составляет от 10 до 20 килотонн.

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