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Япония, США и Южная Корея могут ужесточить санкций в отношении КНДР

Международная панорама
11 сентября, 6:31 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
КНДР 9 сентября провела ядерное испытание по случаю 68-й годовщины основания страны
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ТОКИО, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония, Южная Корея и США могут ужесточить собственные односторонние санкции в отношении КНДР в связи с новым ядерным испытанием, которое провел на этой неделе Пхеньян. Такое мнение журналистам в Токио высказал спецпредставитель США по политике в отношении КНДР Сун Ким.

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"Помимо тех действий, которые предпримет Совет Безопасности ООН, Япония, Южная Корея и США рассматривают возможность ужесточения собственных, односторонних санкций в отношении Северной Кореи", - отметил он по итогам встречи с высокопоставленными чиновниками министерства иностранных дел Японии.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии отмечал, что правительство может расширить односторонние санкции в отношении КНДР. "Мы будем рассматривать вопрос введения дополнительных односторонних санкций в отношении Северной Кореи, а также добиваться новых санкций со стороны Совета безопасности ООН", - подчеркнул он.

КНДР в пятницу провела ядерное испытание по случаю 68-й годовщины основания страны. Как заявили в Пхеньяне, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР.

В этот же день Совет Безопасности ООН провел экстренную встречу для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. По итогам закрытого совещания члены СБ объявили, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на проведенное ядерное испытание. Согласно принятому СБ заявлению для печати, резолюция будет основана на статье 41 Устава ООН, которая, в частности, допускает "полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений".

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