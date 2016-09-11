Премьер Японии поручил подготовить пакет новых односторонних санкций в отношении КНДР

ТОКИО, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал профильным ведомствам поручение подготовить пакет новых односторонних санкций в отношении КНДР, которая в пятницу провела очередное ядерное испытание. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Премьер дал поручение подготовить новый пакет санкций. Правительство и правящий блок серьезно подойдут к этому вопросу", - отметил он. Суга также подчеркнул, что Япония, США и Южная Корея будут добиваться от Совета Безопасности ООН введения новых антипхеньянских санкций. "Мы рассчитываем, что и Китай с Россией поддержат (такую позицию)", - сказал он.

КНДР в пятницу провела ядерное испытание по случаю 68-й годовщины своего основания. Как заявили в Пхеньяне, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. Япония сразу же сообщила, что готова ввести дополнительный пакет односторонних санкций в ответ на действия Пхеньяна и будет добиваться новых ограничительных мер в отношении КНДР, в том числе со стороны СБ ООН.

В тот же день Совет Безопасности всемирной организации провел экстренную встречу для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. По итогам закрытого совещания его члены объявили, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание. Согласно принятому Совбезом заявлению для печати, резолюция будет основана на статье 41 Устава ООН, которая, в частности, допускает "полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений".