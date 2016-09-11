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Штайнмайер: договоренности между РФ и США по Сирии являются проблеском надежды

Международная панорама
11 сентября, 11:40 UTC+3
По словам главы МИД ФРГ, сейчас следует сделать все для реализации и соблюдения перемирия с тем, чтобы подготовить почву для скорейшего продолжения переговоров о политическом переходном решении в САР
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БЕРЛИН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Договоренности между Россией и США по Сирии являются "настоящим проблеском надежды" на урегулирование конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

"Сейчас нам следует сделать все для реализации и соблюдения перемирия с тем, чтобы мы могли подготовить почву для скорейшего продолжения переговоров о политическом переходном решении в Сирии", - отметил он.

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