На севере Индии четыре боевика уничтожены в перестрелке с силами безопасности

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Четверо боевиков были ликвидированы при попытке проникновения через индийскую границу из Пакистана, один военнослужащий получил ранения в перестрелке, произошедшей в воскресенье утром в Кашмире на севере Индии. Об этом сообщила полиция штата Джамму и Кашмир.
По данным правоохранительных органов, в ходе спецоперации по борьбе с незаконным пересечением границы в секторе Новгам на севере Кашмира армейским подразделениям удалось перехватить группу вооруженных террористов. В ходе перестрелки четверо боевиков были убиты, один военнослужащий пострадал.
Кроме того, было захвачено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Несколько боевиков смогли выбраться из оцепления, их преследует полиция, операция продолжается.