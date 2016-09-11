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На севере Индии четыре боевика уничтожены в перестрелке с силами безопасности

Международная панорама
11 сентября, 13:21 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Несколько боевиков смогли выбраться из оцепления, их преследует полиция, операция продолжается
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Четверо боевиков были ликвидированы при попытке проникновения через индийскую границу из Пакистана, один военнослужащий получил ранения в перестрелке, произошедшей в воскресенье утром в Кашмире на севере Индии. Об этом сообщила полиция штата Джамму и Кашмир.

По данным правоохранительных органов, в ходе спецоперации по борьбе с незаконным пересечением границы в секторе Новгам на севере Кашмира армейским подразделениям удалось перехватить группу вооруженных террористов. В ходе перестрелки четверо боевиков были убиты, один военнослужащий пострадал.

Кроме того, было захвачено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Несколько боевиков смогли выбраться из оцепления, их преследует полиция, операция продолжается.

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