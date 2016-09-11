Де Мистура: политический переговорный процесс по Сирии может возобновиться в октябре

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РИМ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил глубокое удовлетворение достигнутым между США и РФ соглашением о перемирии в Сирии и заявил, что в октябре можно будет вернуться за общий стол переговоров по поиску политического решения сирийского кризиса. Об этом дипломат заявил в опубликованном в воскресенье в газете Corriere della Sera интервью.
"Нечасто я видел такую решимость, как в этот раз, с российской и американской сторон найти решение проблемам, которые их объединяют, это - борьба с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), завершение войны в Сирии", - сказал он. При этом де Мистура уточнил, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия в подходах к политическому будущему Сирии.
По словам спецпосланника, политический аспект урегулирования будет обсуждаться на Генассамблее ООН. "В Нью-Йорке на полях ГА ООН с генсеком и министрами заинтересованных стран обсудим политический горизонт в Сирии", - сказал де Мистура.
По его мнению, в начале октября может возобновиться политический переговорный процесс. "В начале октября может быть назначена реальная дата для начала переговорного процесса, который, не исключено, затянется", - сказал дипломат.
При этом он признал, что сирийское урегулирование крайне сложный процесс. "Война идет пять лет, и у нас уже были фальстарты. Нам нужно усадить за стол переговоров 18 разных групп, задействовать множество региональных сил", - уточнил де Мистура.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.