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СМИ: в Кении застрелены три женщины, напавшие на полицейский участок

Международная панорама
11 сентября, 14:39 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 11, сентября. /ТАСС
Представитель полиции назвал нападение на участок террористической атакой, однако пока ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность
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ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция Кении застрелила в воскресенье трех женщин, совершивших нападение на полицейский участок в прибрежном городе Момбаса. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, три женщины в никабах проникли в полицейский участок, ранили ножом сотрудника полиции и подожгли здание с помощью зажигательной бомбы. "Пожар охватил полицейский участок. Полиция застрелила всех трех. Два офицера ранены и находятся в больнице. Предположительно, это террористическая атака", - цитирует агентство представителя полиции.

На данный момент ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность за атаку. Власти Кении связывают террористические нападения в стране с группировкой "Аш-Шабаб".

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