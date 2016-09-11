Руководители исполнительных органов СНГ, ШОС и ОДКБ обсудили координацию деятельности

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Вопросы расширения взаимодействия между СНГ, Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) обсуждались в воскресенье в белорусской столице на встрече руководителей исполнительных органов этих международных объединений.

"Сегодня мы убедились, насколько для нас важно встречаться и информировать о планах, перспективах своих организаций, а также координировать нашу деятельность", - заявил журналистам председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Это связано с тем, пояснил он, что "цели и задачи наших организаций совпадают". В частности, уточнил Лебедев, это касается вопросов "обеспечения безопасности и стабильности на пространстве наших организаций". Он также сообщил, что стороны договорились оказывать друг другу информационную поддержку. "Нам важно помогать друг другу в информационной деятельности, потому что есть много предвзятости и необъективности относительно деятельности наших организаций", - сказал Лебедев.

В свою очередь генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что "мы понимаем, где должны вместе прикладывать политические ресурсы, минимизируя угрозы, с которыми можем столкнуться на пространстве СНГ". "Мы договорились выстраивать совместную работу и идти рядом друг с другом", - отметил он.