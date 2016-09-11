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Ципрас: разногласия Германии с МВФ мешают разрешению греческой долговой проблемы

Международная панорама
11 сентября, 16:21 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов
Вопрос о греческой задолженности является проблемой, которая имеет международный аспект, потому что ее решение будет играть ключевую роль в развитии европейской экономики, заявил греческий премьер
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АФИНЫ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Разногласия Германии и Международного валютного фонда (МВФ) мешают разрешению греческой долговой проблемы. Такое мнение высказал в воскресенье премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции в Салониках.

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"Вопрос долга не является двусторонним вопросом, в нем участвуют Европейская комиссия, Европейский центральный банк и МВФ, - сказал премьер. - Конечно, Германия играет ключевую роль в этом вопросе, но ее мнение не является единственным".

"Вопрос о греческой задолженности является проблемой, которая имеет международный аспект, потому что ее решение будет играть ключевую роль в развитии европейской экономики, которая влияет и на глобальную экономику, - отметил Ципрас. - Германия настаивает на том, что правила должны соблюдаться, но они должны соблюдаться и нашими партнерами, и мы напомним об этом Германии".

Глава правительства также подчеркнул, что в рамках первой оценки хода выполнения Грецией соглашения с кредиторами Афины провели 75% реформ, заложенных в договоренностях с партнерами. "При этом из-за разногласий немецкой стороны с МВФ мы не можем пока извлечь из этого выгоду, - указал он. - Никакие политические события в отдельно взятой стране не должны мешать изменениям, в которых нуждается Европа".

С 2010 года Евросоюз и МВФ выделили Греции по программам финансовой помощи кредиты почти на €250 млрд. В августе 2015 года была принята третья международная программа кредитования страны европейскими институтами в размере до €86 млрд. К тому моменту греческий долг превышал €315 млрд (175% ВВП).

МВФ пока не готов присоединиться к кредитованию Греции, считая, что европейские партнеры должны предварительно договориться о реструктуризации греческой задолженности, которая даст возможность стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе стабильно погашать долг, исходя из ее экономических возможностей. Это обеспечит так называемую устойчивость долга.

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