Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция высоко оценила позицию Китая по денуклеаризации Корейского полуострова

Международная панорама
12 сентября, 5:27 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Французская сторона намерена усиливать контакты и координацию с Китаем по данному вопросу, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Франция высоко оценивает позицию КНР по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщил МИД КНР, об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эйро в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И.

Читайте также новости по теме:
Ядерные испытания в КНДР
© EPA/RODONG SINMUN, архив
Пхеньян осудил главу Южной Кореи за негативные оценки ситуации в КНДР
СБ ООН ответит на ядерное испытание КНДР новой санкционной резолюцией
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

"Ван И изложил позицию китайской стороны по проблеме ядерных испытаний КНДР", - говорится в сообщении.

"Франция высоко ценит то, что КНР настойчиво продвигает денуклеаризацию Корейского полуострова и играет в этом процессе ответственную роль. Французская сторона намерена усиливать контакты и координацию с Китаем по данному вопросу", - цитирует МИД КНР слова Эйро.

КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. Согласно данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это было самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До сих пор Пхеньян осуществил четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе текущего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Ван И Эйро, Жан-Марк
Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Китай Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
2
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
3
Клинтон стало плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
4
У Клинтон диагностирована пневмония
5
Намаз в Курбан-байрам в Москве совершат на десяти площадках
6
СМИ: Клинтон отменила поездку в Калифорнию из-за болезни
7
Глава ЦРУ: США надо сотрудничать с Россией
Темы дня
Реклама