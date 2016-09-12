Франция высоко оценила позицию Китая по денуклеаризации Корейского полуострова

ПЕКИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Франция высоко оценивает позицию КНР по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщил МИД КНР, об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эйро в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И.

"Ван И изложил позицию китайской стороны по проблеме ядерных испытаний КНДР", - говорится в сообщении.

"Франция высоко ценит то, что КНР настойчиво продвигает денуклеаризацию Корейского полуострова и играет в этом процессе ответственную роль. Французская сторона намерена усиливать контакты и координацию с Китаем по данному вопросу", - цитирует МИД КНР слова Эйро.

КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. Согласно данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это было самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До сих пор Пхеньян осуществил четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе текущего года.