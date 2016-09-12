Спецпредставитель США обсудит в Сеуле последнее ядерное испытание КНДР

СЕУЛ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким посетит 12-13 сентября Республику Корея.

Как сообщает агентство Ренхап, в Сеуле он обсудит со своим южнокорейским коллегой Ким Хон Гюном проведенное Пхеньяном на прошлой неделе ядерное испытание и другие вопросы безопасности.

"Сон Ким прибывает в РК сегодня вечером, а во вторник он проведет встречу со спецпредставителем по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюном", - отмечает агентство. По его данным, перед визитом в Южную Корею Сон Ким побывал в Токио, где провел встречу со своим японским коллегой Кэндзи Канасуги. Стороны договорились о жестких совместных шагах в отношении КНДР.

Согласно данным Ренхап, Сон Ким недавно был назначен послом США на Филиппинах, и это будет его последний визит в РК в качестве главы американской делегации на шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР 9 сентября провела пятое по счету ядерное испытание. Подземный взрыв стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. КНДР ранее осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.