Полиция безопасности задержала воевавшего в Сирии латвийца

РИГА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Полиция безопасности (ПБ) Латвии задержала и арестовала гражданина республики, который подозревается в противозаконном участии в вооруженном конфликте на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Летом ПБ получила информацию о том, что в Турции был задержан гражданин Латвии, подозреваемый в участии в боевых действиях в Сирии. В сентябре власти Турции приняли решение о депортации латвийца на родину. На минувшей неделе подозреваемого конвоировали в Латвию, где он был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Имя подозреваемого не разглашается.

В марте 2016 года ПБ Латвии заявила о начале уголовного процесса в отношении двух граждан, которые участвуют в вооруженном конфликте в Сирии на стороне исламистов. Один из подозреваемых - бывший глава Латвийского центра исламской культуры Олег Имран Петров. Другой - также гражданин Латвии Ахмед Марис Бергхольц, который принял ислам в Ираке в 2003 году и примкнул к боевикам, по видимому, в 2013 году. По сообщениям местных СМИ, он погиб в Сирии в 2015 году.

Как заявил ранее глава МВД Латвии Рихардс Козловскис, отдельные граждане страны продолжают попытки отправиться в Сирию и примкнуть там к группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он не назвал точное число латвийцев, которые пытались примкнуть к ИГ, но дал понять, что оно невелико.

"В других странах это тысячи, сотни и десятки, а в Латвии - число еще меньшее", - уточнил Козловскис.

В 2015 году парламент Латвии принял законодательные поправки, которые предусматривают уголовную ответственность за участие в военных конфликтах в других странах и за финансирование таких боевых действий. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. До этого в Латвии не существовало правовых оснований ограничивать свободу передвижения и привлекать к ответственности лиц, которые участвуют в вооруженных конфликтах за рубежом.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье