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Президент Филиппин выступил за выдворение спецназа США с юга страны

Международная панорама
12 сентября, 15:09 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 12, сентября. /ТАСС
По мнению Родриго Дутерте, исламисты убьют американцев, попытаются их похитить для получения выкупа
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ХАНОЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Расквартированный на юге Филиппин американский спецназ должен покинуть страну. Об этом в понедельник публично заявил филиппинский президент Родриго Дутерте.

"Мне бы не хотелось иметь разногласия с Вашингтоном, но они должны уйти, - отметил он. - (Исламисты) убьют этих американцев, попытаются их похитить для получения выкупа".

Спецназ США расквартирован в южной части Филиппин с 2002 года. За последние 14 лет в этом районе от рук экстремистов неоднократно гибли американские военнослужащие.

В последнее время в стране активизировались боевики группировки "Абу Сайяф". Они имеют прямое отношение к "Исламскому государству" (ИГ, запрещенная в РФ группировка), занимаются похищением людей, требуя выкуп. В этом году экстремисты казнили двух граждан Канады.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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Персоны
Дутерте, Родриго
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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