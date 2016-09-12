Президент Филиппин выступил за выдворение спецназа США с юга страны

Глава Краснодарского края: локомотивами развития региона остаются АПК, туризм и транспортНовости партнеров 12 сентября, 15:55
СМИ: ЕСПЧ признал время на дорогу до работы частью рабочего дняМеждународная панорама 12 сентября, 15:55
Морской терминал в Калининградской области планируется построить к лету 2018 годаТранспорт 12 сентября, 15:47
СМИ: советник главаря ИГ и еще почти 40 боевиков уничтожены в ИракеМеждународная панорама 12 сентября, 15:29
Медведев: проект по благоустройству "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровеньОбщество 12 сентября, 15:17
МИД РФ: попытки увязать открытие участков на Украине с голосованием в Крыму смехотворныПолитика 12 сентября, 15:16
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"Новости партнеров 12 сентября, 15:15
Ростуризм в связи со взрывом в Турции призывает россиян не покидать курортные зоныОбщество 12 сентября, 15:12
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 12 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНОЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Расквартированный на юге Филиппин американский спецназ должен покинуть страну. Об этом в понедельник публично заявил филиппинский президент Родриго Дутерте.
"Мне бы не хотелось иметь разногласия с Вашингтоном, но они должны уйти, - отметил он. - (Исламисты) убьют этих американцев, попытаются их похитить для получения выкупа".
Спецназ США расквартирован в южной части Филиппин с 2002 года. За последние 14 лет в этом районе от рук экстремистов неоднократно гибли американские военнослужащие.
В последнее время в стране активизировались боевики группировки "Абу Сайяф". Они имеют прямое отношение к "Исламскому государству" (ИГ, запрещенная в РФ группировка), занимаются похищением людей, требуя выкуп. В этом году экстремисты казнили двух граждан Канады.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).