В Таиланде по приказу премьер-министра упразднены военные трибуналы

БАНГКОК, 12 сентября. /ТАСС/. Институт военных трибуналов, введенный в Таиланде вскоре после переворота 2014 года, упразднен персональным указом премьер-министра Праюта Чан-Очи. Соответствующее распоряжение, вступающее в силу незамедлительно, опубликовано в бюллетене королевского двора.

Под юрисдикцию судебной системы Таиланда возвращены правонарушения, связанные с вопросами внутренней безопасности (статьи Уголовного кодекса 113-118). Кроме того, обычные суды теперь будут рассматривать дела о нарушении приказов правящего военного совета, к примеру запрещающих политические собрания. Из-под юрисдикции военного трибунала также выведены нарушения, связанные с оскорблением монаршего величия, являющиеся на территории страны уголовным преступлением.

"За последние два года постепенно были восстановлены мир и порядок в сотрудничестве с населением, что позволяет (нам) двигаться вперед на пути к устойчивому развитию, реформам и примирению", - говорится в тексте указа. Также отмечается, что этот шаг сделан в соответствии "с принципами верховенства закона и прав человека".

Военные трибуналы, однако, продолжат действовать на территории южных провинций Паттани, Яла и Наратхиват, где действует особый режим безопасности в связи с угрозой диверсий со стороны исламских сепаратистов.

В Таиланде 22 мая 2014 года произошел военный переворот, ставший ответом армии на затянувшийся политический кризис. Путчисты под руководством генерала Праюта Чан-Очи низложили конституцию, распустили Сенат и ввели систему военных трибуналов. Последний факт вызывал наибольшую критику со стороны многих международных правозащитных организаций и стран Запада. Точное количество дел, рассмотренных военными судами, неизвестно.

Премьер-министр Прают Чан-Оча обещает вернуть страну на путь демократии до конца 2017 года, когда в Таиланде должны пройти парламентские выборы. На пути к этому процессу на всеобщем референдуме уже принята новая конституция королевства, которая должна вступить в силу в ближайшие несколько месяцев.