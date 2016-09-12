Кэмерон отказался от депутатского мандата в парламенте Великобритании

ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался от депутатского мандата в Палате общин. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация "Би-би-си".

В этой связи в избирательном округе Уитни в английском графстве Оксфордшир, от которого Кэмерон прошел в британский парламент, будут проведены дополнительные выборы.