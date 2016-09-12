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Кэмерон отказался от депутатского мандата в парламенте Великобритании

Международная панорама
12 сентября, 17:49 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
В этой связи в избирательном округе Уитни в английском графстве Оксфордшир, от которого Кэмерон прошел в британский парламент, будут проведены дополнительные выборы
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Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался от депутатского мандата в Палате общин. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация "Би-би-си".

В этой связи в избирательном округе Уитни в английском графстве Оксфордшир, от которого Кэмерон прошел в британский парламент, будут проведены дополнительные выборы.

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