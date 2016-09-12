Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один мирный житель убит и 10 человек пострадали при теракте на севере Индии

Международная панорама
12 сентября, 21:55 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Пока ни одна из местных террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту акцию
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере один человек погиб и еще 10 получили ранения, когда террористы бросили гранату в полицейский пост в штате Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Hindu.

Смотрите также
На северо-востоке Индии боевики убили 14 и ранили 15 человек

По ее данным, граната взорвалась у блокпоста на базаре в 55 км от столицы штата, города Сринагар. В этот момент вокруг было много людей, которые совершали покупки по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Один местный житель погиб, ранены 10 человек, в числе пострадавших трое полицейских, которые находятся в тяжелом состоянии, отмечает издание. Пока ни одна из местных террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту акцию.

В Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, большинство населения которого составляют мусульмане, уже два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того, как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль- Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, там начались массовые выступления, в ходе которых погибли 75 человек и пострадали около 10 тысяч. Нью-Дели обвиняет в поддержке террористов соседний Пакистан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Индия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин Украины: Киев надеется получить транш МВФ, несмотря на возражения РФ
2
СМИ: Украина готова обсудить с РФ долг в $3 млрд во внесудебном порядке
3
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
4
Александр Жуков: история с мельдонием - ошибка WADA, и она может дорого обойтись
5
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
6
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
7
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
Темы дня
Реклама