Один мирный житель убит и 10 человек пострадали при теракте на севере Индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере один человек погиб и еще 10 получили ранения, когда террористы бросили гранату в полицейский пост в штате Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Hindu.
По ее данным, граната взорвалась у блокпоста на базаре в 55 км от столицы штата, города Сринагар. В этот момент вокруг было много людей, которые совершали покупки по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
Один местный житель погиб, ранены 10 человек, в числе пострадавших трое полицейских, которые находятся в тяжелом состоянии, отмечает издание. Пока ни одна из местных террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту акцию.
В Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, большинство населения которого составляют мусульмане, уже два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того, как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль- Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, там начались массовые выступления, в ходе которых погибли 75 человек и пострадали около 10 тысяч. Нью-Дели обвиняет в поддержке террористов соседний Пакистан.