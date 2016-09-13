СМИ: самолеты ВВС США начали включать транспондеры при полетах над Балтикой

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Самолеты ВВС США стали включать транспондеры (устройства автоматической идентификации воздушного судна) при полетах над Балтийским регионом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ВВС США.
"В настоящее время самолеты ВВС США в Европе действуют строго с включенными транспондерами, когда находятся в международном воздушном пространстве", - публикуют "Известия" текст полученного ими письма пресс-службы ВВС США. - Эти и все другие действия самолетов ВВС США в Европе осуществляются в соответствии с процедурами Международной организации гражданской авиации (ICAO) и требованиями принимающих стран".
Представитель ВВС США также заявил изданию, что американские военные делают все возможное, чтобы не допускать инцидентов в международном воздушном пространстве. Оперативного комментария от российского постпредства при НАТО "Известиям" получить не удалось.
В августе Минобороны РФ обратилось с инициативой о проведении консультаций по безопасности в Балтийском регионе к Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции и Польше. "Кроме вопроса о транспондерах, Минобороны России предлагает обсудить широкий спектр вопросов: от взаимодействия с НАТО до совместного реагирования на общие вызовы и угрозы", - заявлял журналистам начальник Главного управления международного военного сотрудничества ведомства Сергей Кошелев. В начале июля президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Россия поддерживает предложение Финляндии о запрете полетов над Балтикой самолетов с выключенными транспондерами.