СМИ: Турция направила в США запрос на временный арест Фетхуллаха Гюлена

АНКАРА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министерство юстиции Турции направило властям США запрос о временном аресте исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом во вторник сообщает Anadolu Ajansı.

По его данным, в запросе Минюст требует ареста Гюлена на тех основаниях, что тот "отдал приказ совершить попытку переворота и руководил" путчем. "Таким образом, министерство передало США первый запрос о временном аресте", - отмечает агентство.

О подготовке запроса стало известно еще 13 августа, когда Генпрокуратура Стамбула подписала соответствующий документ для властей США и в соответствии с имеющейся практикой передала его в Минюст для согласования и отправки в США.

Временный арест - это принятая в международной полицейской практике мера пресечения, которую может потребовать страна-инициатор экстрадиции до фактического запроса и урегулирования формальностей с выдачей подозреваемого. Турция запросила эту меры на основании двусторонних соглашений, касающихся вопросов реадмиссии и содействия в расследовании преступлений.

Гюлен проживает в США в штате Пенсильвания с 1999 года. Анкара заявляет, что он и его "Террористическая организация фетхуллахистов" (ФЕТО) совершили попытку госпереворота 15 июля. Мятеж устроила группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.