Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Турция направила в США запрос на временный арест Фетхуллаха Гюлена

Международная панорама
13 сентября, 11:01 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
В запросе Минюст требует ареста Гюлена на тех основаниях, что тот "отдал приказ совершить попытку переворота и руководил" путчем
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министерство юстиции Турции направило властям США запрос о временном аресте исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом во вторник сообщает Anadolu Ajansı.

По его данным, в запросе Минюст требует ареста Гюлена на тех основаниях, что тот "отдал приказ совершить попытку переворота и руководил" путчем. "Таким образом, министерство передало США первый запрос о временном аресте", - отмечает агентство.

Смотрите также

Попытка военного переворота в Турции. Хроника событий
"Страна не окажется в руках оккупантов": что произошло в Турции в вопросах и ответах

О подготовке запроса стало известно еще 13 августа, когда Генпрокуратура Стамбула подписала соответствующий документ для властей США и в соответствии с имеющейся практикой передала его в Минюст для согласования и отправки в США.

Временный арест - это принятая в международной полицейской практике мера пресечения, которую может потребовать страна-инициатор экстрадиции до фактического запроса и урегулирования формальностей с выдачей подозреваемого. Турция запросила эту меры на основании двусторонних соглашений, касающихся вопросов реадмиссии и содействия в расследовании преступлений.

Гюлен проживает в США в штате Пенсильвания с 1999 года. Анкара заявляет, что он и его "Террористическая организация фетхуллахистов" (ФЕТО) совершили попытку госпереворота 15 июля. Мятеж устроила группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.

Смотрите также
История военных переворотов в Турции

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Гюлен, Фетхуллах
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Страны
США Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама