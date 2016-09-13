СМИ: суд в Австрии признал трех россиян и выходца из Косова виновными в содействии ИГ

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ВЕНА, 13 сентября. /ТАСС/. Суд австрийского города Санкт-Пельтен вынес во вторник обвинительный приговор по делу четырех подростков, обвиняемых в поддержке "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Трое проживающих в Австрии россиян и выходец из непризнанного Косова, по данным газеты Der Standard, получили незначительное наказание.
Двое из них были проговорены к шести месяцам лишения свободы условно, другие отделались трехлетним испытательным сроком. Все они, по версии обвинения, общались с другим экстремистом, который в 2014 году угрожал взорвать Западный вокзал Вены и позже был дважды осужден судом Санкт-Пельтена.
На мобильных телефонах подсудимых были обнаружены фотографии и видеозаписи, на которых были запечатлены преступления исламистов. Один из подростков, отделавшийся в итоге испытательным сроком, после терактов в Париже разместил на своей странице в социальной сети Facebook фразу "Аллаху акбар", что суд квалифицировал как поддержку террористической деятельности.
СМИ отмечают, что все подростки получили наказание по "низшей границе" предусмотренных уголовными статьями санкций. Ранее они не попадали в поле зрения правоохранительных органов и не имели судимостей.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС