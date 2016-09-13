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Сноуден рассчитывает на помилование Обамой

Международная панорама
13 сентября, 16:28 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США считает, что с 2013 года реалии в США изменились
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Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден

© EPA/CHRISTIAN CHARISIUS

ЛОНДОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден рассчитывает на помилование президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой перед тем, как тот сложит полномочия главы государства. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном газетой The Guardian.

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Эдвард Сноуден: "Меня обучили быть шпионом в традиционном смысле этого слова"

"Да, существуют законы в книгах, которые говорят одно, но, возможно, поэтому существует право на помилование, как исключение для тех вещей, которые могут казаться незаконными на бумаге, - сказал Сноуден. - Но, если мы посмотрим на них с моральной и этической сторон, то они покажутся нам необходимыми, жизненно важными".

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США считает, что с 2013 года реалии в США изменились. "Конгресс, суды и президент, все изменили свою политику в результате этих разоблачений. В то же время не было никаких доказательств того, что кто-нибудь пострадал в результате этого", - добавил он.

Позиция правозащитных организаций

Как сообщает британская газета The Independent, две крупнейшие правозащитные организации в США - Американский союз защиты гражданских свобод и Amnesty International - призвали Барака Обаму помиловать Эдварда Сноудена.

Организации также планируют запустить кампанию "Помилование Сноудена", которая совпадет с премьерой фильма Оливера Стоуна про экс-сотрудника АНБ. 

Разоблачения Эдварда Сноудена

Из биографии Сноудена

Сноуден - аналитик, работавший на АНБ, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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Персоны
Обама, Барак Сноуден, Эдвард
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