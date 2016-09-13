Глава АНБ не подтвердил участие иностранного государства в кибератаках на США

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спецслужбы пока продолжают расследование активности хакеров, которая может быть направлена против американской избирательной системы, другие государства в этом на данный момент не обвиняются. Об этом во вторник на слушаниях в Конгрессе сообщил глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс.

"Расследование продолжается, разведывательное сообщество уделяет этому самое пристальное внимание", - сказал он членам сенатского комитета по делам вооруженных сил, пообещав предоставить детали в закрытом режиме. "Мы видим активность, которая вызывает наше беспокойство. Я не стану сейчас утверждать, что это является действиями со стороны иностранного государства", - заявил он.

Ранее СМИ США сообщили о том, что Федеральное бюро расследований предупредило американские избиркомы о предпринятых попытках взлома компьютерных баз данных иностранными хакерами.