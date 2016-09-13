Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава АНБ не подтвердил участие иностранного государства в кибератаках на США

Международная панорама
13 сентября, 18:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ранее СМИ США сообщили о том, что Федеральное бюро расследований предупредило американские избиркомы о предпринятых попытках взлома компьютерных баз данных иностранными хакерами
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спецслужбы пока продолжают расследование активности хакеров, которая может быть направлена против американской избирательной системы, другие государства в этом на данный момент не обвиняются. Об этом во вторник на слушаниях в Конгрессе сообщил глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс.

"Расследование продолжается, разведывательное сообщество уделяет этому самое пристальное внимание", - сказал он членам сенатского комитета по делам вооруженных сил, пообещав предоставить детали в закрытом режиме. "Мы видим активность, которая вызывает наше беспокойство. Я не стану сейчас утверждать, что это является действиями со стороны иностранного государства", - заявил он.

Ранее СМИ США сообщили о том, что Федеральное бюро расследований предупредило американские избиркомы о предпринятых попытках взлома компьютерных баз данных иностранными хакерами.

Смотрите также

Сайт АНБ США не работал почти стуки после раскрытия хакерами методов работы агентства
Хакеры утверждают, что заполучили коды Агентства национальной безопасности США
Глава АНБ предупредил об опасности кибернападения на важнейшие объекты инфраструктуры США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Безродного
2
Эксперт: препараты, прописанные сестрам Уильямс и гимнастке Байлз, являются наркотиками
3
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
4
В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии
5
Международный олимпийский комитет подтвердил факт взлома антидопинговой системы ADAMS
6
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
7
Соль внесли в перечень продэмбарго
Темы дня
Реклама