Глава АНБ не подтвердил участие иностранного государства в кибератаках на США

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спецслужбы пока продолжают расследование активности хакеров, которая может быть направлена против американской избирательной системы, другие государства в этом на данный момент не обвиняются. Об этом во вторник на слушаниях в Конгрессе сообщил глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс.
"Расследование продолжается, разведывательное сообщество уделяет этому самое пристальное внимание", - сказал он членам сенатского комитета по делам вооруженных сил, пообещав предоставить детали в закрытом режиме. "Мы видим активность, которая вызывает наше беспокойство. Я не стану сейчас утверждать, что это является действиями со стороны иностранного государства", - заявил он.
Ранее СМИ США сообщили о том, что Федеральное бюро расследований предупредило американские избиркомы о предпринятых попытках взлома компьютерных баз данных иностранными хакерами.