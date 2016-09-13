В Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

"Барселона" разгромила "Селтик" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:42
"Ростов" крупно проиграл "Баварии" в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:40
Обама провел зарядку для сторонников Демпартии на предвыборном митингеМеждународная панорама 13 сентября, 22:39
Собянин: день города отметили в Москве 10 млн человекОбщество 13 сентября, 22:32
Частица мощей святого Серафима Саровского будет передана на МКСКосмос 13 сентября, 22:27
Орган Большого зала Московской консерватории вновь зазвучит после реставрации в декабреКультура 13 сентября, 21:50
Порошенко хочет построить музеи погибшим на "майдане" и бойцам в ДонбассеМеждународная панорама 13 сентября, 21:41
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"Спорт 13 сентября, 21:30
Samsung выпустит обновление для безопасной работы Galaxy Note 7Экономика и бизнес 13 сентября, 21:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Семьдесят первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала во вторник работу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Первое заседание ГА в рамках нового годового цикла ГА открыл ее председатель Питер Томсон.
Трижды ударив молотком и объявив об открытии 71-й сессии, он пригласил дипломатов 193 стран - членов ООН провести "минуту молчания, молитвы и размышлений".
Незадолго до этого в ООН состоялась официальная церемония закрытия юбилейной, 70-й сессии Генассамблеи, в которой принял участие генеральный секретарь организации Пан и Мун. Он похвалил страны-члены ГА за продуктивную работу, отметив важные решения, принятые за последний год.