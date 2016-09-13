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В Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Международная панорама
13 сентября, 22:55 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Незадолго до церемонии открытия состоялась официальная церемония закрытия юбилейной, 70-й сессии Генассамблеи
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ООН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Семьдесят первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала во вторник работу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Первое заседание ГА в рамках нового годового цикла ГА открыл ее председатель Питер Томсон.

Трижды ударив молотком и объявив об открытии 71-й сессии, он пригласил дипломатов 193 стран - членов ООН провести "минуту молчания, молитвы и размышлений".

Незадолго до этого в ООН состоялась официальная церемония закрытия юбилейной, 70-й сессии Генассамблеи, в которой принял участие генеральный секретарь организации Пан и Мун. Он похвалил страны-члены ГА за продуктивную работу, отметив важные решения, принятые за последний год.

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