Информатор WikiLeaks Мэннинг объявил об окончании голодовки

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Информатор организации WikiLeaks Брэдли Мэннинг, отбывающий тюремное заключение в военной тюрьме Форт-Ливенуорт в американском штате Канзас, прекратил голодовку. Об этом сообщила во вторник правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).

Мэннинг, который ранее попросил называть его женским именем Челси, прекратил голодовку после того, как армейские власти согласились предоставить ему медикаменты, необходимые для проведения гормональной терапии с целью смены пола. Они также разрешили проведение Мэннингу хирургической процедуры, как это было рекомендовано психологом еще в начале апреля, сообщает ACLU.

"Это знаменательный день для Челси, которая теперь может быть спокойна, зная, что ее обеспечат надлежащим, крайне необходимым медицинским уходом", - говорится в сообщении организации. Сам Мэннинг также приветствовал решение властей, заявив, что "это то, чего он всегда хотел".

Мэннинг объявил о начале голодовки в минувшую пятницу. По его словам, на такой шаг он пошел из-за того, что в тюрьме с ним обращаются "без должного уважения и человечности", а также отказывают в медицинском уходе, связанном со сменой пола. "Я отчаянно нуждаюсь в должном уходе из-за моего расстройства гендерной идентичности", - отмечалось в заявлении Мэннинга. По словам заключенного, все его просьбы до сих пор игнорировались.

В 2013 году Мэннинг заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале прошлого года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола.

Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте, а в 2013 году приговорен к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности. Он передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 гг.

В то время это считалось самой крупной утечкой секретной информации в истории США. Позже этот "рекорд" был побит Эдвардом Сноуденом, похитившим более 1,7 млн материалов Агентства национальной безопасности США. После ареста Мэннинг заявлял, что хотел привлечь внимание общественности к "нечестной внешней политике" Вашингтона и неправомерным действиям американских войск, по вине которых гибли мирные иракские жители.