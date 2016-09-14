МВД Франции предотвратило на прошлой неделе два теракта

ПАРИЖ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Работникам силовых ведомств Франции удалось предотвратить на прошлой неделе в стране два теракта. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Бенар Казнев.

"За период с четверга по воскресенье прошлой недели мы предотвратили во Франции два теракта. В целом с начала года нам удалось нейтрализовать очень большое число террористических сетей. Были задержаны 300 человек, склонных к террористической деятельности", - сообщил министр.

Казнев решительно отверг раздающуюся сейчас критику со стороны правых сил, которые утверждают, что ведущаяся властями страны борьба против терроризма неэффективна. Он назвал "абсурдными" сделанные в этой связи оппозицией предложения. "Предлагать публиковать списки лиц, подозреваемых в склонности к радикальному исламизму и терроризму, - это значит ослабить над ними контроль, так как те, кто узнает, что внесены в такие списки, будут действовать гораздо более скрытно", - сказал, в частности, Казнев.

Также он считает в корне неверными предложения правых проводить аресты и задержания людей без санкций судебных органов. Казнев подчеркнул в этой связи, что борьба против терроризма "должна вестись во Франции с соблюдением норм закона и принципов и ценностей Французской Республики".