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СМИ: Герхард Шредер разводится с супругой после 19 лет брака

Международная панорама
14 сентября, 13:01 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Как сообщил знакомый семьи изданию, пара "продолжит вместе заботиться о двоих приемных детях"
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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер со своей супругой Дорис Шредер-Кепф

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер со своей супругой Дорис Шредер-Кепф

© Focke Strangmann-Pool/Getty Images

БЕРЛИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер разводится со своей супругой 53-летней Дорис Шредер-Кепф после 19 лет брака. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, Шредеры официально подали документы на развод. Уже год назад появились сообщения о том, что они живут раздельно. Это, однако, не мешало им вместе появляться на мероприятиях, например, на футбольных матчах, и проводить совместный отдых.

Как сообщил знакомый семьи изданию, пара "продолжит вместе заботиться о двоих приемных детях".

Для 72-летнего Шредера это был четвертый брак, для Дорис - первый.

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