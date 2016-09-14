СМИ: Герхард Шредер разводится с супругой после 19 лет брака

БЕРЛИН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер разводится со своей супругой 53-летней Дорис Шредер-Кепф после 19 лет брака. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, Шредеры официально подали документы на развод. Уже год назад появились сообщения о том, что они живут раздельно. Это, однако, не мешало им вместе появляться на мероприятиях, например, на футбольных матчах, и проводить совместный отдых.

Как сообщил знакомый семьи изданию, пара "продолжит вместе заботиться о двоих приемных детях".

Для 72-летнего Шредера это был четвертый брак, для Дорис - первый.