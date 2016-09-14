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Бандформирования обстреляли позиции сирийской армии к северу от Хомса

Международная панорама
14 сентября, 14:29 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Боевики вооруженной оппозиции выпустили не менее семи снарядов только по блокпосту в Умм-Шаршух, заявили в командовании ВС САР
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БЕЙРУТ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Боевики вооруженной оппозиции нарушили 14 сентября режим прекращения огня, обстреляв позиции сирийской армии к северу от города Хомс (165 км от Дамаска). Об этом сообщил информационному агентству SANA представитель командования ВС САР.

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"Не менее семи снарядов было выпущено только по блокпосту в Умм-Шаршух рядом с городом Талбиса (10 км от Хомса), который является оплотом бандформирований", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, из населенного пункта Эль-Ганту огонь по армейским постам в районе Тейр-Маале вели снайперы. Боевики также использовали пулеметы и минометы при обстреле позиций правительственных сил в Джаббурине, Хорш-Таснине и на шоссе Масьяф-Хирбет-эс-Сэуда.

Командование ВС САР объявило в понедельник о введении "режима тишины" на всей территории Сирии на семь дней. Перемирие приурочено к мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

В коммюнике ВС Сирии указывается, что "сирийская армия оставляет за собой право на решительный ответ с использованием всех огневых средств на любое нарушение перемирия со стороны вооруженных группировок".

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