Бандформирования обстреляли позиции сирийской армии к северу от Хомса

Евгений Гинер выступил за расширение РФПЛСпорт 14 сентября, 15:30
Путин проведет заседание Совета по физкультуре и спортуСпорт 14 сентября, 15:23
"Дочка" S7 займется космическими запусками с платформы "Морского старта"Космос 14 сентября, 15:10
"Газпром" получил первое разрешение на строительство морского участка "Турецкого потока"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:06
Росавиация приостанавливает обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:02
Четыре новых вида фауны нашли специалисты РГО в сибирской пещере Кек-ТашНаука 14 сентября, 15:00
Евгений Гинер: стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"Спорт 14 сентября, 15:00
Ученые определили местонахождение более 1 млрд звездНаука 14 сентября, 14:56
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому правуМеждународная панорама 14 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Боевики вооруженной оппозиции нарушили 14 сентября режим прекращения огня, обстреляв позиции сирийской армии к северу от города Хомс (165 км от Дамаска). Об этом сообщил информационному агентству SANA представитель командования ВС САР.
"Не менее семи снарядов было выпущено только по блокпосту в Умм-Шаршух рядом с городом Талбиса (10 км от Хомса), который является оплотом бандформирований", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, из населенного пункта Эль-Ганту огонь по армейским постам в районе Тейр-Маале вели снайперы. Боевики также использовали пулеметы и минометы при обстреле позиций правительственных сил в Джаббурине, Хорш-Таснине и на шоссе Масьяф-Хирбет-эс-Сэуда.
Командование ВС САР объявило в понедельник о введении "режима тишины" на всей территории Сирии на семь дней. Перемирие приурочено к мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
В коммюнике ВС Сирии указывается, что "сирийская армия оставляет за собой право на решительный ответ с использованием всех огневых средств на любое нарушение перемирия со стороны вооруженных группировок".