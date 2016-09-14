Штайнмайер намерен в ходе визита на Украину посетить восток страны

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ВЕНА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер намерен во время визита на Украину 14-15 сентября посетить восточные области страны. Об этом сообщила на брифинге в Берлине представитель германского внешнеполитического ведомства Завсан Шебли.
"Еще и восточная Украина, какой именно город, я пока сказать не могу. Киевом поездка не ограничится", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее глава МИД ФРГ заявлял, что намерен во время визита на Украину вместе с французским коллегой Жан-Марком Эйро обсудить с президентом и премьер-министром страны, а также представителями парламентских партий возможность ускорения реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.