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Штайнмайер намерен в ходе визита на Украину посетить восток страны

Международная панорама
14 сентября, 15:16 UTC+3
Представитель германского внешнеполитического ведомства Завсан Шебли не уточнила город, который посетит министр в ходе визита
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ВЕНА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер намерен во время визита на Украину 14-15 сентября посетить восточные области страны. Об этом сообщила на брифинге в Берлине представитель германского внешнеполитического ведомства Завсан Шебли.

"Еще и восточная Украина, какой именно город, я пока сказать не могу. Киевом поездка не ограничится", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее глава МИД ФРГ заявлял, что намерен во время визита на Украину вместе с французским коллегой Жан-Марком Эйро обсудить с президентом и премьер-министром страны, а также представителями парламентских партий возможность ускорения реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

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