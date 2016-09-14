Олланд: переговоры о Brexit нужно начать не позднее конца 2016 года

ПАРИЖ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд выразил надежду, что Великобритания начнет процедуру выхода из Европейского союза в конце 2016 - начале 2017 года. Об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль по итогам прошедшего в Елисейском дворце заседания совета министров.

"Президентом Франции Франсуа Олландом было заявлено в ходе заседания, что Франция выступает за то, чтобы был положен конец сложившейся ситуации неопределенности и чтобы переговоры о выходе Великобритании из ЕС, сопровождающиеся инициированием 50-й статьи Лиссабонского договора, начались в период до конца текущего года либо в начале будущего года", - заявил Ле Фоль.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, он отметил, что это неточные сроки, в которые начнутся переговоры, а мнение Франции. "В случае если 50-я статья будет инициирована именно в этот период, есть возможность уложиться в двухлетний срок переговоров таким образом, чтобы они были завершены к важной дате - выборам в Европейский парламент в июне 2019 года", - сказал официальный представитель правительства.