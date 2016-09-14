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Обама отменил санкции против Кот д'Ивуара

Международная панорама
14 сентября, 16:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По мнению президента США, ситуация в стране заметно стабилизировалась и был достигнут прогресс, "включая успешно проведенные в октябре 2015 года президентские выборы"
Материал из 1 страницы
Барак Обама

Барак Обама

© EPA/DENNIS BRACK/POOL

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама отменил чрезвычайное положению по отношению к Кот д'Ивуару, введенное из-за массовых убийств и нарушений прав человека в стране, что означает снятие наложенных ранее санкций. Текст соответствующего исполнительного указа распространила пресс-служба Белого дома.

По мнению главы государства, ситуация в стране заметно стабилизировалась и был достигнут прогресс, "включая успешно проведенные в октябре 2015 года президентские выборы". Кроме того, власти предприняли шаги по борьбе с незаконным оборотом природных ресурсов. "Учитывая отмену многосторонних санкций, обозначенную в резолюции Совета Безопасности ООН номер 2283, я принимаю решение прекратить действие чрезвычайного положения", - говорится в тексте указа.

В письме, направленном в Конгресс, Обама отмечает, что "более нет никакой необходимости в заморозке активов или в других ограничительных мерах", которые ранее применили США против лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за дестабилизацию и преступления в Кот д'Ивуаре.

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