Обама отменил санкции против Кот д'Ивуара

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама отменил чрезвычайное положению по отношению к Кот д'Ивуару, введенное из-за массовых убийств и нарушений прав человека в стране, что означает снятие наложенных ранее санкций. Текст соответствующего исполнительного указа распространила пресс-служба Белого дома.

По мнению главы государства, ситуация в стране заметно стабилизировалась и был достигнут прогресс, "включая успешно проведенные в октябре 2015 года президентские выборы". Кроме того, власти предприняли шаги по борьбе с незаконным оборотом природных ресурсов. "Учитывая отмену многосторонних санкций, обозначенную в резолюции Совета Безопасности ООН номер 2283, я принимаю решение прекратить действие чрезвычайного положения", - говорится в тексте указа.

В письме, направленном в Конгресс, Обама отмечает, что "более нет никакой необходимости в заморозке активов или в других ограничительных мерах", которые ранее применили США против лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за дестабилизацию и преступления в Кот д'Ивуаре.