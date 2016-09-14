Клинтон на полях ГА ООН планирует встречу с Порошенко

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон планирует во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом со ссылкой на представителя избирательного штаба кандидата от Демократической партии сообщило агентство Reuters.

"Клинтон встретится с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

71-я сессия ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.