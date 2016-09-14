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Клинтон на полях ГА ООН планирует встречу с Порошенко

Международная панорама
14 сентября, 18:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС
71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября
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Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон

© Chip Somodevilla/Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон планирует во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом со ссылкой на представителя избирательного штаба кандидата от Демократической партии сообщило агентство Reuters.

"Клинтон встретится с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

71-я сессия ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.

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