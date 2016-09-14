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Генсек ООН считает высказывания Трампа о мигрантах и беженцах недопустимыми

Международная панорама
14 сентября, 20:46 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Республиканец неоднократно заявлял, что, став президентом США, он возвел бы на границе с Мексикой стену, которую не смогли бы преодолеть нелегальные мигранты
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ООН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в среду резко отреагировал на высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании выступал против приема страной беженцев-мусульман, а также называл мексиканских мигрантов преступниками и насильниками. В ходе пресс-конференции по случаю начала 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН административный глава всемирной организации назвал подобную позицию недопустимой и противоречащей Всеобщей декларации прав человека.

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"Моя позиция и позиция ООН состоит в том, что вне зависимости от страны и от того, кто является ее лидером, ясно, что ксенофобия, дискриминация в отношении любых людей, независимо от их этнического происхождения, расовой принадлежности, религиозных взглядов или пола, недопустима и противоречит Всеобщей декларации прав человека", - сказал Пан Ги Мун, комментируя высказывания Трампа.

По словам генсека ООН, это в первую очередь касается "особо уязвимых групп людей - таких, как мигранты и беженцы", которые зачастую лишены какого-либо правового статуса в стране пребывания. "Когда им нужна помощь, она должна оказываться. То же касается образования, укрытия, защиты. Я думаю, что всю эту поддержку должны предоставлять принимающие страны. Слепой фанатизм, ксенофобия и дискриминация - это недопустимо", - подчеркнул он.

Трамп неоднократно заявлял, что, став президентом США, он возвел бы на границе с Мексикой стену, которую не смогли бы преодолеть нелегальные мигранты. Республиканец утверждал, что сумел бы заставить правительство Мексики оплатить возведение этой преграды. Горячую критику общественности также вызвали заявления миллиардера о необходимости запретить въезд в США всем мусульманам. Трамп мотивировал это тем, что вместе с последователями ислама в страну могут попасть сторонники террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Пан Ги Мун Трамп, Дональд
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Президентские выборы в США Проблема нелегальной миграции в Европе
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