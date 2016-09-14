Порошенко в ходе визита в США планирует встречу с Клинтон и Трампом

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украинский президент Петр Порошенко в ходе своего визита 18-21 сентября в США планирует провести переговоры с кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Запланированы переговоры с обоими кандидатами в президенты США", - написал он на своей странице в Facebook, отметив, что "на сегодня подтверждена встреча с Хиллари Клинтон"

По словам пресс-секретаря, Порошенко в ходе своего визита в США "выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН и в Совете Безопасности ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами ключевых государств".

71-я сессия ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.