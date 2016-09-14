Антикоррупционное бюро Украины: дело против Авакова не может быть закрыто

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что уголовное дело против главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова не может быть закрыто Генеральной прокуратурой страны (ГПУ), так как расследование находится в компетенции бюро. Об этом сообщили в пресс-службе антикоррупцинного ведомства.

"Досудебное следствие по упомянутым фактам (по делу против Авакова - прим. ТАСС), в том числе и принятие решения о его завершении, относится к компетенции детективов Бюро, - сообщили в НАБУ. - Генеральная прокуратура, согласно действующему законодательству, не может закрыть данное дело".

В НАБУ также подчеркнули, что "досудебное расследование по делу продолжается, о его результатах общественность будет проинформирована дополнительно".

В пресс-службе ведомства добавили, что специализированная антикоррупционная прокуратура 14 июля передала материалы дела против Авакова для расследования в НАБУ.

Дело против Авакова

Во вторник генпрокурор страны Юрий Луценко сообщил о возбуждении уголовного дела против главы МВД. При этом он не уточнял, о квалификации дела. В НАБУ позже уточнили, что речь идет о незаконном отчуждении земельного участка площадью 18,1465 га со стороны должностных лиц Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области и компании "Инвестор", которую связывают с семьей Авакова.

Дело было открыто по заявлению исполнительного директора "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина по признакам преступления, предусмотренном статьей "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

Позднее пресс-секретарь генерального прокуратуры страны Лариса Сарган заявили, что ГПУ закроет уголовное дело против главы МВД Украины в связи с отсутствием фактов, указанных в заявлении обвинителя.

Конфликт силовиков

Очередной виток конфликта между силовыми структурами Украины вспыхнул еще 5 августа, когда следователи ГПУ пытались провести обыск в Антикоррупционном бюро. Как пояснили следователи генпрокуратуры, обыск проводился в связи с подозрением в незаконном прослушивании телефонных разговоров сотрудников прокуратуры детективами НАБУ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко тогда уточнил, что основанием для обыска стало, в частности, незаконное прослушивание фигурантов расследуемого Бюро дела против заместителя прокурора Киевской области Александра Колесника. В Бюро выступили с опровержением обвинений, отмечая их несостоятельность, так как орган, согласно законодательству, не имеют права на автономное прослушивание.

12 августа генпрокуратура также обвинила НАБУ в незаконной прослушке телефонных разговоров прокурора Дмитрия Суса, который руководил обыском в Бюро, и заявила об обнаружении стационарного поста наблюдения за ним на улице Симона Петлюры в Киеве. В тот же день возле предполагаемого поста наблюдения между сотрудниками НАБУ и ГПУ произошел конфликт, в результате которого трое прокуроров получили легкие телесные повреждения, а двое сотрудников Бюро были задержаны. НАБУ 15 августа заявило о похищении, незаконном удержании и допросе его сотрудников следователями ГПУ и открыло уголовное дело.

После этого было принято решение, что расследованием конфликта займется Служба безопасности Украины (СБУ). При этом Луценко заявил, что несогласованность действий и наличие конфликта между силовыми структурами Украины является недопустимым. Генпрокурор призвал "не делить украинское общество на тех, кто за ГПУ и тех, кто за НАБУ".