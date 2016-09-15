Джонсон: сохранение санкций против РФ - принципиальный вопрос для Лондона

Большой театр проведет общий сбор в честь начала 241-го сезонаКультура 15 сентября, 1:48
Конференция председателей парламентов Совета Европы открывается в Страсбурге с участием РФМеждународная панорама 15 сентября, 1:46
СМИ: власти США расследуют деятельность банка Wells FargoЭкономика и бизнес 15 сентября, 1:34
Путин соберет в Керчи президиум Госсовета для обсуждения развития транспорта на юге РоссииОбщество 15 сентября, 1:31
Джонсон: сохранение санкций против РФ - принципиальный вопрос для ЛондонаМеждународная панорама 15 сентября, 1:19
Штаб Клинтон распространил информацию о ее здоровьеМеждународная панорама 15 сентября, 0:34
МВФ выделил Киеву $1 млрдЭкономика и бизнес 15 сентября, 0:13
"Лестер" в первом в своей истории матче Лиги чемпионов обыграл "Брюгге"Спорт 14 сентября, 23:43
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионовСпорт 14 сентября, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Великобритания выступает за сохранение европейских санкций против России, и эта позиция осталась неизменной, несмотря на предстоящий выход Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом глава британского МИД Борис Джонсон заявил в среду журналистам в Киеве по итогам встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.
"Что бы вы ни говорили о том, как ЕС решает вопросы, принципиально важная задача сегодня для нас - сохранить санкции", - приводит слова главы Форин оффиса агентство Reuters. "Brexit или нет, для нас это ничего не меняет", - сказал Джонсон, который перед прошедшим 23 июня референдумом был активным сторонником "развода" Лондона и Брюсселя. В итоге 51,9% британцев высказались за выход страны из состава блока 28 государств, а Джонсон в новом правительстве получил пост главы МИД.
"Мы продолжаем быть важным игроком, как мы всегда это говорили, в совместной внешней политике и политике безопасности. И речи не может быть о том, чтобы Великобритания не была вовлечена в переговоры по поводу санкций", - добавил министр.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал действие этих ограничительных мер. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для ряда должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
1 июля Совет ЕС официально продлил на шесть месяцев (до 31 января 2017 года) экономические секторальные санкции против РФ. Россия со своей стороны продлила контрсанкции, введенные два года назад.
Джонсон тем временем вновь подчеркнул важность выполнения минских договоренностей. "Очевидно, что, прежде всего, русские должны обеспечить прогресс в вопросах безопасности. Но и все стороны в этих переговорах должны вместе добиться прогресса", - указал он.
При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве посредника. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что "РФ не может реализовать минские договоренности, ибо в минских договоренностях об этом не идет речь".
При этом представитель Кремля отмечал, что Москва "с глубоким непониманием продолжает относиться к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализацией минских договоренностей".