Джонсон: сохранение санкций против РФ - принципиальный вопрос для Лондона

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Великобритания выступает за сохранение европейских санкций против России, и эта позиция осталась неизменной, несмотря на предстоящий выход Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом глава британского МИД Борис Джонсон заявил в среду журналистам в Киеве по итогам встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Сохранение санкций - важная задача

"Что бы вы ни говорили о том, как ЕС решает вопросы, принципиально важная задача сегодня для нас - сохранить санкции", - приводит слова главы Форин оффиса агентство Reuters. "Brexit или нет, для нас это ничего не меняет", - сказал Джонсон, который перед прошедшим 23 июня референдумом был активным сторонником "развода" Лондона и Брюсселя. В итоге 51,9% британцев высказались за выход страны из состава блока 28 государств, а Джонсон в новом правительстве получил пост главы МИД.

"Мы продолжаем быть важным игроком, как мы всегда это говорили, в совместной внешней политике и политике безопасности. И речи не может быть о том, чтобы Великобритания не была вовлечена в переговоры по поводу санкций", - добавил министр.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал действие этих ограничительных мер. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для ряда должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

1 июля Совет ЕС официально продлил на шесть месяцев (до 31 января 2017 года) экономические секторальные санкции против РФ. Россия со своей стороны продлила контрсанкции, введенные два года назад.

Привязка к Минским договоренностям

Джонсон тем временем вновь подчеркнул важность выполнения минских договоренностей. "Очевидно, что, прежде всего, русские должны обеспечить прогресс в вопросах безопасности. Но и все стороны в этих переговорах должны вместе добиться прогресса", - указал он.

При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве посредника. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что "РФ не может реализовать минские договоренности, ибо в минских договоренностях об этом не идет речь".

При этом представитель Кремля отмечал, что Москва "с глубоким непониманием продолжает относиться к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализацией минских договоренностей".