Диписточник: главы МИД Ирана и "шестерки" обсудят ядерную сделку 22 сентября в Нью-Йорке

ООН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Главы МИД Ирана и "шестерки" в составе пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и Германии проведут 22 сентября встречу в Нью-Йорке для обсуждения хода выполнения сделки, касающейся ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломат одной из стран - участниц "шестерки".

"Встреча с участием группы 5+1 состоится в четверг, 22 сентября на уровне министров", - сказал собеседник агентства. По его словам, будут обсуждаться детали сделки, а также вопросы, касающиеся снятия санкций с Ирана. Встреча состоится "на полях" общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится с 20 по 26 сентября.

Кроме того, есть вероятность проведения в Нью-Йорке на следующей неделе встречи Международной группы поддержки Сирии, однако решение на этот счет пока не принято, отметил дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Соглашение по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) было заключено 14 июля прошлого года в Вене. 16 января этого года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

В последние месяцы Тегеран неоднократно выражал недовольство тем, что страна до сих пор не получила финансовую выгоду от снятия международных и односторонних санкций, которое предусмотрено СВПД. В апреле Тегеран обратился к генсеку ООН Пан Ги Муну с просьбой вмешаться в ситуацию с замороженными США иранскими активами в размере около $2 млрд и не допустить их конфискации Вашингтоном в судебном порядке.

В своем последнем докладе генсек ООН обратил внимание на недовольство Тегерана, а также констатировал, что иранское руководство выполняет условия сделки с "шестеркой", касающиеся свертывания его ядерной программы. В то же время он высказал мнение, что проведенные Ираном в этом году ракетные испытания не отвечают духу соглашения с "шестеркой".