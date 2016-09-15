Эксперт: заявление Эйро по "Минску-2" - публичный сигнал Киеву от Европы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. План по синхронизации политических шагов и шагов в сфере безопасности в Донбассе, озвученный в Киеве главой МИД Франции Жан-Марком Эйро, является публичным сигналом Европы, которая устала от имитации Киевом выполнения Минских соглашений. Такую точку зрения высказал ТАСС российский политолог Денис Денисов, комментируя визит на Украину руководителей внешнеполитических ведомств Германии и Франции.

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"Подход Эйро по синхронизации политических вопросов и вопросов безопасности может рассматриваться, однако конкретные политические и военные пункты урегулирования, а также их взаимосвязь требуют согласования с Донбассом", - отметил политолог.

"В любом случае, первым делом на Украине должен заработать особый статус Донбасса, опять же, согласованный с республиками. И он должен быть закреплен в конституции Украины на постоянной основе, - отметил Денис Денисов. - За этим шагом должны последовать амнистия для участников конфликта и только после этого можно будет говорить о выборах".

"Нельзя забывать и о снятии экономической блокады, которую ввел Киев в отношении ДНР и ЛНР", - напомнил эксперт.

"Но в целом Порошенко (президент Украины), конечно, не ожидал такого публичного сигнала от европейцев, - считает политолог. - Сколько он еще сможет увиливать от выполнения Минска - вопрос".

"Это заявление европейцев, хоть и недостаточно точно сформулированное, - последствие как встреч в Гуанчжоу (глав России, Германии и Франции - прим. ТАСС), так и в целом усталости Европы от политики Киева по имитации выполнения Минских соглашений", - заключил Денис Денисов.

По итогам встречи в Киеве глав МИД Германии, Франции и Украины Жан-Марк Эйро озвучил дорожную карту для активизации минского процесса. Она предполагает осуществление в три этапа всех основных положений "Минска-2" в увязке политических шагов с мерами по обеспечению безопасности в регионе и четко указывает Киеву на необходимость выполнения своих обязательств по предоставлению Донбассу особого статуса на постоянной основе.