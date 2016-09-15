СМИ: глава МИД Франции попросил РФ и США предоставить текст перемирия в Сирии

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ПАРИЖ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро желает получить от России и США текст соглашения о прекращении огня в Сирии, дабы убедиться, что так называемой "умеренной оппозиции" на местности ничего не угрожает. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на окружение французского министра.
"Если возникнет путаница, есть также риск, что ударам подвергнется умеренная оппозиция", - приводит агентство слова Эйро, подтвержденные источниками в его окружении.
Как подчеркнул глава французского МИД, в Париже хотят на правах союзника по коалиции против исламистов располагать всей полнотой информации относительно обстановки в зоне боевых действий. "На определенном этапе нас попросят поддержать этот план во всех подробностях, и для этого нам потребуется иметь всю информацию", - указал Эйро.
48-часовой режим перемирия вступил в силу на всей территории Сирии в 19:00 мск 12 сентября в соответствии с договоренностями, которых достигли глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 10 сентября в Женеве. Главы внешнеполитических ведомств также согласовали создание специального российско-американского центра для размежевания оппозиции и террористических группировок, координацию ударов ВКС РФ и ВВС США по экстремистам и обеспечение гуманитарного доступа в Алеппо.
В Минобороны РФ накануне заявили, что российская сторона выступила за продление еще на 48 часов режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии.