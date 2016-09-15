СМИ: глава МИД Франции попросил РФ и США предоставить текст перемирия в Сирии

ПАРИЖ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро желает получить от России и США текст соглашения о прекращении огня в Сирии, дабы убедиться, что так называемой "умеренной оппозиции" на местности ничего не угрожает. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на окружение французского министра.

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"Если возникнет путаница, есть также риск, что ударам подвергнется умеренная оппозиция", - приводит агентство слова Эйро, подтвержденные источниками в его окружении.

Как подчеркнул глава французского МИД, в Париже хотят на правах союзника по коалиции против исламистов располагать всей полнотой информации относительно обстановки в зоне боевых действий. "На определенном этапе нас попросят поддержать этот план во всех подробностях, и для этого нам потребуется иметь всю информацию", - указал Эйро.

48-часовой режим перемирия вступил в силу на всей территории Сирии в 19:00 мск 12 сентября в соответствии с договоренностями, которых достигли глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 10 сентября в Женеве. Главы внешнеполитических ведомств также согласовали создание специального российско-американского центра для размежевания оппозиции и террористических группировок, координацию ударов ВКС РФ и ВВС США по экстремистам и обеспечение гуманитарного доступа в Алеппо.

В Минобороны РФ накануне заявили, что российская сторона выступила за продление еще на 48 часов режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии.