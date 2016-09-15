Де Мистура подтвердил возможность встречи с оппозицией Сирии в октябре

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура подтвердил, что прорабатывается вопрос о его встрече в октябре с представителями сирийской оппозиции для обсуждения вопросов политического урегулирования. Соответствующее заявление он сделал на состоявшемся здесь брифинге.

Отвечая на вопрос ТАСС, де Мистура отметил, что информация, которую сообщила ранее журналистам в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соответствует действительности. Она сказала, что "находится в проработке" вопрос о встрече "по линии ООН господина де Мистуры с сирийской оппозицией". Детали Захарова посоветовала уточнять "непосредственно у ООН", подчеркнув вместе с тем: "Считаем, что запуск и активизация политического трека сирийского урегулирования чрезвычайно важны".

"То, о чем заявила официальный представитель МИД Российской Федерации, соответствует действительности", - сообщил де Мистура. Он пояснил, что прекращение огня, о котором идет речь в женевском соглашении России и США от 10 сентября, "должно сопровождаться гуманитарным доступом". Затем, по словам де Мистуры, должны последовать другие мероприятия, связанные с намеченным на 21 сентября специальным заседанием Совета Безопасности ООН по Сирии и "возобновлением политического процесса в новой обстановке".

"Мы активно работаем над таким подходом", - сказал он. "Вот почему так важно, чтобы (в этом направлении) предпринимались различные шаги", - заключил эмиссар ООН.