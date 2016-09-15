Литва и Латвия намерены совместно осуществлять военные закупки

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ВИЛЬНЮС, 15 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Литва и Латвия заявили о намерении осуществлять военные закупки совместно. Соответствующий меморандум подписали главы оборонных ведомств Юозас Олекас и Раймондс Бергманис, сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.
"Данное решение послужит укреплению региональной безопасности, более эффективному использованию оборонных инструментов НАТО и других инициатив альянса", - отметил Олекас.
Партнеры намерены "совместно искать эффективные и экономически выгодные решения" при проведении военных закупок и тем самым повышать "согласованность действий армейских подразделений обеих стран в боевых операциях".
Стороны наметили ряд предполагаемых военных контрактов, которые они могли бы реализовать сообща. Как указано в меморандуме, такой подход может быть применен при закупке оборудования для оснащения центров управления огнем противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых ракет, ракет малого радиуса действия ПВО.
Для реализации своих намерений партнеры договорились обмениваться информацией о планах развития своих вооруженных сил.