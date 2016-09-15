Парижская полиция вытеснила манифестантов с площади Республики

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ПАРИЖ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Спецподразделения парижской полиции вытеснили с площади Республики большую часть манифестантов. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
На этой центральной площадке должен был состояться крупный митинг в рамках общенационального дня протеста против закона о реформе трудового законодательства.
Беспорядки вспыхнули еще до отправления с площади Бастилии колонны, насчитывающей, по данным профсоюзов, 40 тыс. человек. Проникшие в ряды манифестантов несколько сотен хулиганов начали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Та в ответ применила слезоточивых газ.
При прохождении колонны по бульварам к площади Республики инциденты становились все более ожесточенными. Хулиганы начали применять бутылки с зажигательной жидкостью, в результате один из полицейских получил ожоги. По данным полиции, "ранены 5 полицейских". Всего порядок в этой части Парижа наводят 1,2 тыс. работников спецподразделений полиции.
Как сообщила префектура полиции, за нападения на представителей власти, незаконное ношение оружия, неповиновение полиции задержаны 12 человек. В целом, согласно последним неофициальным данным, пострадали более десятка человек. По данным телеканала BFM TV., несколько манифестантов получили ранения из-за применения полицией светошумовых гранат.
Полиция блокировала все выходы с площади Республики, что не позволило многим манифестантам укрыться на соседних улицах и избежать атак полицейских подразделений. В настоящее время на площади находятся в основном представители полиции. Над городом летают полицейские вертолеты.