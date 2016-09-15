Италия и Великобритания высказались за четкие сроки переговоров о Brexit

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РИМ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Тема выхода Великобритании обсуждалась в ходе состоявшихся во Флоренции переговоров между министрами иностранных дел Италии и Великобритании Паоло Джентилони и Борисом Джонсоном. Главы обеих дипломатий высказались за четкие сроки переговоров Лондона с Брюсселем о выходе из ЕС.
"Мы должны гарантировать четкие сроки, и для нас важно, чтобы в этой ситуации выиграли все", - заявил Джонсон. При этом он подчеркнул, что итальянцам, проживающим на постоянной основе в Соединенном Королевстве (около 600 тыс.), будут гарантированы все права.
"В Великобритании состоялся референдум. И мы (с Борисом) полностью разделяем мнение, что его результат стал негативным для ЕС, но сейчас на правительствах лежит ответственность за то, чтобы в ходе переговорного процесса были найдены решения, выгодные и ЕС, и Великобритании", - сказал в свою очередь Джентилони.
"На настоящий момент Евросоюз насчитывает по-прежнему 28 стран, и все нормы пока продолжают действовать", - напомнил итальянский министр. Джентилони также выразил уверенность, что в ходе переговоров Лондона с Брюсселем будут выработаны новые правила, "отвечающие интересам сторон".