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СМИ: два человека погибли, 13 пострадали в результате двух взрывов в Ираке

Международная панорама
15 сентября, 21:59 UTC+3 КАИР КАИР 15, сентября. /ТАСС
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся
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КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и 13 получили ранения в результате двух взрывов, которые произошли в Ираке.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник в полиции.

По данным агентства, одна из бомб взорвалась на рынке на северо-востоке Багдада. В результате взрыва два человека погибли и пятеро пострадали. Еще один взрыв, в результате которого были ранены восемь человек, произошел в парке в пригороде Багдада.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инциденты, отмечает агентство.

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