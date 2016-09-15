СМИ: два человека погибли, 13 пострадали в результате двух взрывов в Ираке

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КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и 13 получили ранения в результате двух взрывов, которые произошли в Ираке.
Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник в полиции.
По данным агентства, одна из бомб взорвалась на рынке на северо-востоке Багдада. В результате взрыва два человека погибли и пятеро пострадали. Еще один взрыв, в результате которого были ранены восемь человек, произошел в парке в пригороде Багдада.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инциденты, отмечает агентство.