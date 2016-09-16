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МО Грузии: с 2017 года начнется подготовка трех батальонов с помощью НАТО

Международная панорама
16 сентября, 2:46 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Глава ведомства также напомнил, что в рамках пакета сотрудничества с Альянсом будет сформирована система воздушной обороны страны
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ТБИЛИСИ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Вооруженные силы Грузии с 2017 года "начнут подготовку трех батальонов" в рамках сотрудничества с США и НАТО. Об этом заявил в четверг в Тбилиси министр обороны Грузии Леван Изория.

"Мы тесно сотрудничаем с нашим стратегическим партнером - США и с НАТО, - сказал министр. - В рамках отношений с НАТО действует пакет нашего сотрудничества с Альянсом (принят в сентябре 2014 года на Уэльском саммите НАТО - прим.корр.), недавно Грузия и США подписали Меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности (6 июля этот документ в Тбилиси подписали премьер-министр Георгий Квирикашвили и Госсекретарь США Джон Керри - прим.корр.)".

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По его словам, "следующей частью сотрудничества станет формирование системы воздушной обороны Грузии, и в этом направлении нам помощь будет оказывать Франция". Изория отметил, что с 2017 года Грузия при помощи партнеров "начинает подготовку трех батальонов Вооруженных сил страны".

С конца 1990-х годов Грузия сотрудничает с США и НАТО в оборонной сфере, они оказали помощь Грузии в подготовке нескольких батальонов, которые участвовали в международных миротворческих операциях в Ираке (2003-2008 гг.) и в Афганистане, где и сейчас несут службу около 800 грузинских миротворцев. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите НАТО в Праге заявил о желании Грузии стать членом альянса. Этот курс был продолжен при президенте Михаиле Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" на парламентских выборах 1 октября 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО и назвало "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны".

7 сентября этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Тбилиси, что "Грузия станет членом Альянса", но указал на то, что "не может назвать точных сроков" вступления страны в него.

Часть местных политиков выступает за проведение политики неприсоединения к военно-политическим блокам. В частности, экс-спикер парламента, руководитель оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе ратует за "объявление Грузии государством с внеблоковым статусом, что может стать гарантом развития и мирного объединения страны".

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