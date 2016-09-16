Дайан Джеймс избрана лидером британской Партии независимости

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ЛОНДОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Новым лидером Партии независимости Соединенного Королевства избрана Дайан Джеймс.
Соответствующее решение было принято на партийном съезде данной политической силы в английском Борнмуте по итогам голосования членов и сторонников партии.
Джеймс получила 8 451 голос, обогнав своего ближайшего конкурента Лизу Даффи на почти 4 тысячи голосов.
Прежний лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж в начале июля принял решение уйти в отставку, объяснив такой шаг выполненной задачей на референдуме по вопросу дальнейшего членства Великобритании в Евросоюзе. Эта политическая сила традиционно выступает за резкое ограничение иммиграции и поддерживает введение моратория на переезд на постоянное место жительства в Великобританию иностранцев.
На состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза, против высказались 48,1%. Референдум носил рекомендательный характер.
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