США выплатят $1,2 млн семье погибшего в ходе американского рейда итальянца

РИМ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. США выплатят в качестве компенсации $1,2 млн семье итальянца, погибшего в результате осуществленного американскими военными антитеррористического рейда на границе Пакистана и Афганистана в январе 2015 года. Об этом сообщило сегодня агентство ANSA.

"Нам предложили цифру в размере $1,2 млн. Наш адвокат встретился с представителем американского правительства в Риме в июле, и мы согласились с их предложением. (Президент США Барак) Обама сдержал обещание", - приводит агентство слова Даниэле Ло Порто - брата погибшего.

Как напоминает газета "Репубблика", 37-лентий Джованни Ло Порто - сотрудник благотворительной организации - был похищен неизвестными в Пакистане в 2012 году, и погиб в результате антитеррористического рейда, осуществленного при помощи беспилотников.