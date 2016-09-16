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США выплатят $1,2 млн семье погибшего в ходе американского рейда итальянца

Международная панорама
16 сентября, 16:10 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Джованни Ло Порто, сотрудник благотворительной организации, погиб в результате антитеррористического рейда с использованием беспилотников на границе Пакистана и Афганистана в 2012 году
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РИМ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. США выплатят в качестве компенсации $1,2 млн семье итальянца, погибшего в результате осуществленного американскими военными антитеррористического рейда на границе Пакистана и Афганистана в январе 2015 года. Об этом сообщило сегодня агентство ANSA.

"Нам предложили цифру в размере $1,2 млн. Наш адвокат встретился с представителем американского правительства в Риме в июле, и мы согласились с их предложением. (Президент США Барак) Обама сдержал обещание", - приводит агентство слова Даниэле Ло Порто - брата погибшего.

Как напоминает газета "Репубблика", 37-лентий Джованни Ло Порто - сотрудник благотворительной организации - был похищен неизвестными в Пакистане в 2012 году, и погиб в результате антитеррористического рейда, осуществленного при помощи беспилотников.

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