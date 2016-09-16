Агентство AP подало иск против ФБР по делу о взломе смартфона стрелка из Сан-Бернардино

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Агентство Associated Press (AP) и несколько других американских СМИ подали в суд на Федеральное бюро расследований (ФБР) по делу о взломе смартфона iPhone стрелка Саида Фарука, убившего в Сан-Бернардино (штат Калифорния) 14 человек. Об этом сообщило само Associated Press.

"Для общественности жизненно важно понять, почему ФБР потратило на получение инструмента для взлома смартфона столько денег, а также установить личность того, кто этот инструмент предоставил", - цитирует агентство текст искового заявления, поданного в федеральный окружной суд США по округу Колумбия.

AP хочет узнать, кому и сколько заплатили власти США, чтобы взломать смартфон Фарука. К иску AP присоединились издательство Gannett, которое издает американскую газету USA Today, а также медиа-компания Vice Media.

Стрельба в Сан-Бернардино

2 декабря прошлого года Фарук и его супруга Тэшфин Малик ворвались в центр помощи инвалидам в американском городе Сан-Бернардино и открыли огонь из автоматического оружия.

В результате атаки 14 человек погибли, 21 получил ранения. Нападавшие были ликвидированы при задержании. Ответственность за произошедшее позднее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В феврале суд в городе Риверсайд (штат Калифорния) обязал компанию Apple помочь ФБР во взломе смартфона Фарука. Глава компании Тим Кук заявил тогда, что будет оспаривать требование ФБР, так как властям уже были предоставлены данные с этого устройства, важные с точки зрения расследования теракта. Он подчеркнул, что корпорация не намерена передавать спецслужбе программное обеспечение, позволяющее взламывать iPhone, так как это создаст угрозу получения властями личных данных пользователей.

Правовой спор неожиданно оборвался в конце марта, когда следователям удалось получить доступ к информации, содержащейся на iPhone террориста, без помощи Apple. По данным агентства Reuters, для этого ФБР обратилось к хакерам и заплатило им более $1,34 млн за помощь.