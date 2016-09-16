Более 500 мероприятий и 1,1 тыс. двусторонних встреч пройдут на полях ГА ООН

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ООН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 500 форумов, конференций и других мероприятий, а также 1,1 тыс. двусторонних встреч запланированы на предстоящую неделю в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где пройдет общеполитическая дискуссия Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"По состоянию на сегодняшний день мы получили 1100 запросов на проведение двусторонних встреч без участия генерального секретаря", - сказал он. По его словам, это число меньше, чем в прошлом году, когда на полях общеполитической дискуссии прошли 1678 переговоров. На следующей неделе ожидается 545 мероприятий, которые включают официальные и неформальные встречи и конференции.
Свое участие в общих прениях Генассамблеи, которые продлятся с 20 по 26 сентября, подтвердили 67 глав государств, 5 вице-президентов, 49 глав правительств и около 50 министров, отметил Дюжаррик.
Он также сообщил, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, полномочия которого истекут в конце этого года, планирует в течение следующей недели провести 124 двусторонние встречи с мировыми лидерами и министрами, а также поучаствовать в 62 мероприятиях в штаб-квартире всемирной организации. Кроме того, административный глава ООН собирается дать 5 пресс-конференций и интервью.
Несмотря на то, что общеполитическая дискуссия начнется 20 сентября, первое крупное мероприятие состоится за день до этого. В понедельник в штаб-квартире состоится встреча высокого уровня по проблемам массовой миграции. В течение последующих дней одновременно с дебатами в Генассамблее, которые будут продолжаться с 09:00 и до самого вечера, пройдет множество других мероприятий, в том числе открытое заседание Совета Безопасности ООН по Сирии. На нем может быть принята резолюция в поддержку российско-американских договоренностей.
В этом году российскую делегацию на крупнейшем международном форуме, освещать который будут более 5 тысяч журналистов, возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление на ГА намечено на 23 сентября.