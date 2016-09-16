Более 500 мероприятий и 1,1 тыс. двусторонних встреч пройдут на полях ГА ООН

ООН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 500 форумов, конференций и других мероприятий, а также 1,1 тыс. двусторонних встреч запланированы на предстоящую неделю в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где пройдет общеполитическая дискуссия Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"По состоянию на сегодняшний день мы получили 1100 запросов на проведение двусторонних встреч без участия генерального секретаря", - сказал он. По его словам, это число меньше, чем в прошлом году, когда на полях общеполитической дискуссии прошли 1678 переговоров. На следующей неделе ожидается 545 мероприятий, которые включают официальные и неформальные встречи и конференции.

Свое участие в общих прениях Генассамблеи, которые продлятся с 20 по 26 сентября, подтвердили 67 глав государств, 5 вице-президентов, 49 глав правительств и около 50 министров, отметил Дюжаррик.

Он также сообщил, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, полномочия которого истекут в конце этого года, планирует в течение следующей недели провести 124 двусторонние встречи с мировыми лидерами и министрами, а также поучаствовать в 62 мероприятиях в штаб-квартире всемирной организации. Кроме того, административный глава ООН собирается дать 5 пресс-конференций и интервью.

Несмотря на то, что общеполитическая дискуссия начнется 20 сентября, первое крупное мероприятие состоится за день до этого. В понедельник в штаб-квартире состоится встреча высокого уровня по проблемам массовой миграции. В течение последующих дней одновременно с дебатами в Генассамблее, которые будут продолжаться с 09:00 и до самого вечера, пройдет множество других мероприятий, в том числе открытое заседание Совета Безопасности ООН по Сирии. На нем может быть принята резолюция в поддержку российско-американских договоренностей.

В этом году российскую делегацию на крупнейшем международном форуме, освещать который будут более 5 тысяч журналистов, возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление на ГА намечено на 23 сентября.