Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фэллон: Лондон заблокирует любые попытки создать единую европейскую армию

Международная панорама
17 сентября, 3:54 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Министр обороны Великобритании отметил, что европейская армия будет дублировать НАТО
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лондон будет блокировать любые попытки ЕС создать единую европейскую армию, покуда Великобритания остается членом сообщества. Об этом заявил  в интервью газете Times министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, комментируя итоги неформального саммита Евросоюза, прошедшего  в Братиславе.

"Этого не произойдет. Мы является полноправными членами ЕС и будем препятствовать любым попыткам создать соперника НАТО", - сказал глава британского Минобороны изданию.

Times пишет о том, что на саммите в столице Словакии Франция и Германия представили план по созданию "совместной военной силы", которая, как подчеркивает издание, "будет соперничать с НАТО по военному потенциалу". Это предложение должно быть официально представлено в декабре, а к июню следующего года его планируется окончательно согласовать.

Нет дублеру НАТО

"Мы всегда высказывали нашу обеспокоенность, говоря об отсутствии необходимости дублировать то, что уже есть в НАТО", - высказался по этому поводу Фэллон.

Как ранее объявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, ЕС намерен создать "собственный фонд оборонных исследований и инвестиций для обеспечения своих оборонных возможностей". Как следует из документа, попавшего в распоряжение Times, планируется также создать "единый операционный штаб", координирующий работу нового механизма.

23 июня большинство британцев высказались за выход Великобритании из ЕС. И хотя формально переговоры по условиям "развода" Лондона и Брюсселя еще на начались, премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй в Братиславу уже не пригласили. Сама же неформальная встреча стала первой в истории ЕС без британского участия.

Реакция Брюсселя

В ЕС на предупреждение Фэллона сказали, что столь жесткая позиция Лондона рискует лишь усложнить переговоры по поводу Brexit. "Угрожать блокировать то, что мы хотим осуществить, не сделает уже и так сложные переговоры более легкими, когда Великобритания смиренно обратится по поводу Brexit в следующем году", - приводит Times слова дипломата из ЕС.

Как сообщила накануне газета Daily Telegraph, в Брюсселе намерены устроить для Лондона "бюрократический кошмар". Это будет сделано, уточнили источники издания, для того, чтобы Великобритания отказалась покидать Евросоюз.

Как заметил в Братиславе глава Евросовета Дональд Туск, переговоры по Brexit могут стартовать в январе-феврале 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
2
СМИ: на обломках разбившегося в мае самолета EgyptAir найдены следы взрывчатки
3
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз растительной продукции из Египта
4
Суд арестовал двух сотрудников ФСБ, подозреваемых в мошенничестве
5
Порошенко: Киев расширит санкционный список российских компаний и физлиц
6
МИД РФ проверяет информацию о беспорядках у посольства России в Киеве
7
WADA подтвердило подлинность очередной части документов хакерской группы
Темы дня
Реклама