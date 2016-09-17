Фэллон: Лондон заблокирует любые попытки создать единую европейскую армию

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ЛОНДОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лондон будет блокировать любые попытки ЕС создать единую европейскую армию, покуда Великобритания остается членом сообщества. Об этом заявил в интервью газете Times министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, комментируя итоги неформального саммита Евросоюза, прошедшего в Братиславе.
"Этого не произойдет. Мы является полноправными членами ЕС и будем препятствовать любым попыткам создать соперника НАТО", - сказал глава британского Минобороны изданию.
Times пишет о том, что на саммите в столице Словакии Франция и Германия представили план по созданию "совместной военной силы", которая, как подчеркивает издание, "будет соперничать с НАТО по военному потенциалу". Это предложение должно быть официально представлено в декабре, а к июню следующего года его планируется окончательно согласовать.
"Мы всегда высказывали нашу обеспокоенность, говоря об отсутствии необходимости дублировать то, что уже есть в НАТО", - высказался по этому поводу Фэллон.
Как ранее объявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, ЕС намерен создать "собственный фонд оборонных исследований и инвестиций для обеспечения своих оборонных возможностей". Как следует из документа, попавшего в распоряжение Times, планируется также создать "единый операционный штаб", координирующий работу нового механизма.
23 июня большинство британцев высказались за выход Великобритании из ЕС. И хотя формально переговоры по условиям "развода" Лондона и Брюсселя еще на начались, премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй в Братиславу уже не пригласили. Сама же неформальная встреча стала первой в истории ЕС без британского участия.
В ЕС на предупреждение Фэллона сказали, что столь жесткая позиция Лондона рискует лишь усложнить переговоры по поводу Brexit. "Угрожать блокировать то, что мы хотим осуществить, не сделает уже и так сложные переговоры более легкими, когда Великобритания смиренно обратится по поводу Brexit в следующем году", - приводит Times слова дипломата из ЕС.
Как сообщила накануне газета Daily Telegraph, в Брюсселе намерены устроить для Лондона "бюрократический кошмар". Это будет сделано, уточнили источники издания, для того, чтобы Великобритания отказалась покидать Евросоюз.
Как заметил в Братиславе глава Евросовета Дональд Туск, переговоры по Brexit могут стартовать в январе-феврале 2017 года.