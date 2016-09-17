ФРГ предложит беженцам образование при условии их возвращения на родину

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ предложит беженцам образовательные программы при условии того, что они затем вернутся в страны, откуда приехали. Об этом заявил в субботу в интервью газете Welt министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

"Задачей программы является сделать возможным возвращение беженцев в страны, откуда они прибыли, на добровольной основе", - заявил Мюллер. Министр отметил, что "многие мигранты не имеют надежды на признание в Германии, так как процесс получения статуса беженца длится до двух лет и более". По его словам, в это время им не разрешено работать, поэтому они сидят без дела и впадают в депрессию. Таким людям будет предложено добровольно вернуться на родину, пройдя в Германии профессиональную подготовку по специальностям слесарь, сантехник, электрик или каменщик.

"Для первого этапа программы потребуется €100 млн евро. Программа будет касаться целого ряда стран, в числе которых Марокко, Тунис, Сенегал", - заявил Мюллер. Welt отмечает, что на программу уже выделено €25 млн.

Министр отметил, что даже депортированные беженцы получат помощь. "Мы должны озаботиться положением в тех странах, откуда прибывают беженцы. В Марокко или Пакистане: повсюду мы вводим в действие образовательные программы и программы по трудоустройству. Мы никого не оставим без поддержки", - заявил он. Мюллер считает, что это снизит число беженцев, стремящихся в Германию.

Помимо прочего, ФРГ выделит финансовую помощь шесть тысяч сирийских учителей, работающих в Турции с детьми сирийских беженцев.

В прошлом году, по данным МВД, Германия приняла в общей сложности около 1,1 млн беженцев.